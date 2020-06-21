Адвокат рассказал, какое наказание может получить участник Pussy Riot Пётр Верзилов

Российскому художнику-акционисту Петру Верзилову грозит административный арест за мелкое хулиганство. Об этом рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой представляет интересы участника Pussy Riot, передаёт ТАСС.

— Петру [Верзилову] полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней наказание — до 15 суток ареста, — сказал он.

Чиков также добавил, что Верзилов проведёт ночь в ОМВД "Мещанский", а затем его дело будет рассмотрено в суде.

Кроме того, стало известно о том, что художника допросили по делу об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти как свидетеля. Однако от дачи показаний Верзилов отказался.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным СМИ, участника Pussy Riot задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.