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Адвокат рассказал, какое наказание может получить участник Pussy Riot Пётр Верзилов

Его также допросили по двум делам как свидетеля, однако от дачи показаний он отказался.

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Фото © ТАСС / DPA

Российскому художнику-акционисту Петру Верзилову грозит административный арест за мелкое хулиганство. Об этом рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой представляет интересы участника Pussy Riot, передаёт ТАСС.

Петру [Верзилову] полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней наказание — до 15 суток ареста, — сказал он.

Чиков также добавил, что Верзилов проведёт ночь в ОМВД "Мещанский", а затем его дело будет рассмотрено в суде.

Кроме того, стало известно о том, что художника допросили по делу об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти как свидетеля. Однако от дачи показаний Верзилов отказался.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным СМИ, участника Pussy Riot задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Пётр Верзилов — российский художник-акционист, участник скандальных акций Pussy Riot, до 2009 года — один из активных участников арт-группы "Война".

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