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Сосед рассказал Лайфу об обыске в квартире участника Pussy Riot Верзилова

Мужчина отметил, что несколько полицейских приехали рано утром.

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Фото © ТАСС / DPA

Полицейские приехали в квартиру российского художника-акциониста Петра Верзилова рано утром, около 7:30. Об этом Лайфу рассказал сосед участника Pussy Riot.

Мужчина услышал, как правоохранители стали выламывать дверь, и выглянул в коридор, где увидел около 15 сотрудников полиции, в том числе двух женщин с собаками. Ему показали удостоверения и попросили оставаться в квартире.

Как уводили Верзилова, сосед не видел. Через некоторое время полицейские зашли к мужчине и попросили видео с камеры наблюдения, которая висит над дверью его квартиры, однако тот не знает, куда сохраняется запись.

Позже, по словам соседа, приехал хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, и закрыл дверь. Сейчас оттуда ничего не слышно.

По данным СМИ, Петра Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

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