Сосед рассказал Лайфу об обыске в квартире участника Pussy Riot Верзилова

Полицейские приехали в квартиру российского художника-акциониста Петра Верзилова рано утром, около 7:30. Об этом Лайфу рассказал сосед участника Pussy Riot.

Мужчина услышал, как правоохранители стали выламывать дверь, и выглянул в коридор, где увидел около 15 сотрудников полиции, в том числе двух женщин с собаками. Ему показали удостоверения и попросили оставаться в квартире.

Как уводили Верзилова, сосед не видел. Через некоторое время полицейские зашли к мужчине и попросили видео с камеры наблюдения, которая висит над дверью его квартиры, однако тот не знает, куда сохраняется запись.

Позже, по словам соседа, приехал хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, и закрыл дверь. Сейчас оттуда ничего не слышно.