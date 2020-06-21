Сосед рассказал Лайфу об обыске в квартире участника Pussy Riot Верзилова

Полицейские приехали в квартиру российского художника-акциониста Петра Верзилова рано утром, около 7:30. Об этом Лайфу рассказал сосед участника Pussy Riot.
Мужчина услышал, как правоохранители стали выламывать дверь, и выглянул в коридор, где увидел около 15 сотрудников полиции, в том числе двух женщин с собаками. Ему показали удостоверения и попросили оставаться в квартире.
Как уводили Верзилова, сосед не видел. Через некоторое время полицейские зашли к мужчине и попросили видео с камеры наблюдения, которая висит над дверью его квартиры, однако тот не знает, куда сохраняется запись.
Позже, по словам соседа, приехал хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, и закрыл дверь. Сейчас оттуда ничего не слышно.
По данным СМИ, Петра Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
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