В Петербурге на подростков завели дело за избиение семейной пары уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после избиения подростками семейной пары уличных музыкантов. Несовершеннолетних подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений.
Ход расследования взяла под контроль прокуратура. Как отмечается в сообщении на сайте госоргана, пострадавшие получили переломы носа и ушибы головного мозга.
31-летняя певица оказалась беременна, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
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