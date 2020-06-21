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В Петербурге на подростков завели дело за избиение семейной пары уличных музыкантов

Молодые люди совершили нападение после того, как высказали недовольство репертуаром исполнителей.

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после избиения подростками семейной пары уличных музыкантов. Несовершеннолетних подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений.

Ход расследования взяла под контроль прокуратура. Как отмечается в сообщении на сайте госоргана, пострадавшие получили переломы носа и ушибы головного мозга.

31-летняя певица оказалась беременна, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

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