В Петербурге на подростков завели дело за избиение семейной пары уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после избиения подростками семейной пары уличных музыкантов. Несовершеннолетних подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений.

Ход расследования взяла под контроль прокуратура. Как отмечается в сообщении на сайте госоргана, пострадавшие получили переломы носа и ушибы головного мозга.