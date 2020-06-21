Семья Тома Петти осудила Трампа за использование песни музыканта на митинге

Родственники рок-музыканта Тома Петти остались недовольны тем, что президент США Дональд Трамп использовал хит артиста 1989 года I Won't Back Down во время предвыборного митинга в Талсе, штат Оклахома. Об этом они сообщили на странице мультиинструменталиста и вокалиста в Twitter.
— Трамп не имел никакого права использовать эту песню в своей кампании, которая не учитывает мнения многих американцев и здравый смысл. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы эта песня использовалась в кампании ненависти, — отмечается в тексте заявления.
Ранее с похожей ситуацией в 2000 году столкнулся Джордж Буш — младший. Использование песни I Won't Back Down в рамках предвыборной кампании тогда осудил сам автор, скончавшийся в 2017 году. Стоит отметить, что другая композиция Петти — American Girl (1976) — часто звучала на встречах кандидата на пост президента Хиллари Клинтон в 2008 году, тогда негатива со стороны композитора этот факт не вызвал.
Том Петти — один из наиболее коммерчески успешных музыкантов в истории, в 2002 году он был включён в списки американского Зала славы рок-н-ролла в Кливленде. Артист трижды становился лауреатом премии Grammy.
Ранее Лайф рассказывал, что подростки из TikTok сорвали явку на предвыборный митинг Трампа.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02