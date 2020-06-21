Семья Тома Петти осудила Трампа за использование песни музыканта на митинге

Родственники рок-музыканта Тома Петти остались недовольны тем, что президент США Дональд Трамп использовал хит артиста 1989 года I Won't Back Down во время предвыборного митинга в Талсе, штат Оклахома. Об этом они сообщили на странице мультиинструменталиста и вокалиста в Twitter.

— Трамп не имел никакого права использовать эту песню в своей кампании, которая не учитывает мнения многих американцев и здравый смысл. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы эта песня использовалась в кампании ненависти, — отмечается в тексте заявления.

Ранее с похожей ситуацией в 2000 году столкнулся Джордж Буш — младший. Использование песни I Won't Back Down в рамках предвыборной кампании тогда осудил сам автор, скончавшийся в 2017 году. Стоит отметить, что другая композиция Петти — American Girl (1976) — часто звучала на встречах кандидата на пост президента Хиллари Клинтон в 2008 году, тогда негатива со стороны композитора этот факт не вызвал.

Том Петти — один из наиболее коммерчески успешных музыкантов в истории, в 2002 году он был включён в списки американского Зала славы рок-н-ролла в Кливленде. Артист трижды становился лауреатом премии Grammy.