В Германии из-за подростка пришлось вызывать в подкрепление почти 300 полицейских

Всё началось с того, что около полуночи местные патрульные захотели остановить 17-летнего юношу, чтобы узнать, причастен ли он к преступлению, связанному с продажей наркотиков. Собравшиеся в центре города молодые люди агрессивно отреагировали на это и поддержали юношу, начав кидать в правоохранителей всем, что попадалось им под руки. Возмущение переросло в серию погромов — люди били витрины магазинов и окна машин. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и на место вызвали около 280 сотрудников полиции.