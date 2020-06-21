В Германии из-за подростка пришлось вызывать в подкрепление почти 300 полицейских

Видео © Twitter / Laurent Berger
Минувшей ночью Штутгарт всколыхнули беспорядки с участием молодых жителей города. В результате пострадали 19 полицейских, ущерб причинили примерно 40 магазинам. Об этом рассказал замначальника полиции города Томас Бергер.
Фото © Twitter / Disclose.tv
Всё началось с того, что около полуночи местные патрульные захотели остановить 17-летнего юношу, чтобы узнать, причастен ли он к преступлению, связанному с продажей наркотиков. Собравшиеся в центре города молодые люди агрессивно отреагировали на это и поддержали юношу, начав кидать в правоохранителей всем, что попадалось им под руки. Возмущение переросло в серию погромов — люди били витрины магазинов и окна машин. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и на место вызвали около 280 сотрудников полиции.
По предварительным данным, в беспорядках участвовало примерно 500 человек. Толпа успокоилась лишь утром, задержали 24 человек. В соцсетях распространяют фотографии и видеозаписи с последствиями бунта.
Власти считают, что злоумышленники проявили беспрецедентную жестокость не из-за политических мотивов. Глава Полицейского союза Баден-Вюртемберга Ханс-Юрген Кирстейн в беседе с изданием Bild заявил, что в беспорядках главным образом участвовали иностранцы.
В настоящий момент проводится расследование, в полиции призвали свидетелей инцидента выслать кадры с событиями минувшей ночи, чтобы в ведомстве могли восстановить картину происходящего.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02