Виктор Цой "прогулялся" по любимым местам Петербурга в день рождения

Легендарный рок-музыкант, солист группы "Кино" Виктор Цой в свой день рождения, 21 июня, "прогулялся" по любимым местам Санкт-Петербурга в рамках тематической акции. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

При помощи проекций Цой побывал в музее-клубе "Камчатка", где ранее находилась котельная, в которой музыкант работал кочегаром. Также его изображение появилось в именном сквере, окрестностях Ленинградского рок-клуба и даже у дома № 99 по проспекту Ветеранов, где жил лидер "Кино".

В свою очередь в Москве прошла акция #Цойжив. На медиаэкранах столицы появились цитаты из песен группы.