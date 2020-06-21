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Виктор Цой "прогулялся" по любимым местам Петербурга в день рождения

Сегодня музыканту исполнилось бы 58 лет.

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Фото © Телеканал "Санкт-Петербург" / Константин Кондрухов

Легендарный рок-музыкант, солист группы "Кино" Виктор Цой в свой день рождения, 21 июня, "прогулялся" по любимым местам Санкт-Петербурга в рамках тематической акции. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

При помощи проекций Цой побывал в музее-клубе "Камчатка", где ранее находилась котельная, в которой музыкант работал кочегаром. Также его изображение появилось в именном сквере, окрестностях Ленинградского рок-клуба и даже у дома № 99 по проспекту Ветеранов, где жил лидер "Кино".

В свою очередь в Москве прошла акция #Цойжив. На медиаэкранах столицы появились цитаты из песен группы.

Виктор Цой — основатель и лидер рок-группы "Кино", в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен. Он погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. Сегодня легендарному музыканту исполнилось бы 58 лет.

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