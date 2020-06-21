Миранчук спас "Локомотив" от позора в первом матче без Сёмина

В первом матче РПЛ после паузы, связанной с пандемией коронавируса, московский "Локомотив" встречался с "Оренбургом" на своём поле. Это была первая игра для нового главного тренера команды Марко Николича, который сменил на этом посту Юрия Сёмина. Хозяева поля владели игровым преимуществом, однако забить сумели лишь однажды. Точным дальним ударом в девятку отличился полузащитник москвичей Алексей Миранчук.