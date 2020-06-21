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Партия президента Сербии уверенно побеждает на парламентских выборах страны

По предварительным данным, отрыв от ближайшего конкурента составляет более 50 процентов.

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Фото © ТАСС / EPA

Сербская прогрессивная партия (СПП) нынешнего президента страны Александра Вучича с большим преимуществом побеждает на выборах в скупщину (парламент).

По последним данным, её поддержало более 60 процентов проголосовавших.

СПП получает 63,35% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича — 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 2,17%, — сообщила избирательная комиссия Сербии.

Обработаны данные с 2,32% участков, предварительная явка составила 59,43%. Отметим, что для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 3% голосов.

По законодательству страны предусматривается также квота для партий нацменьшинств — венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман).

Избирательная комиссия Сербии должна объявить результаты выборов не позднее чем через четыре дня после окончания голосования и в течение десяти дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.

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