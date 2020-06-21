В Москве началась акция "Линия памяти"

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На Крымской набережной российской столицы стартовала акция "Линия памяти". В парке "Музеон" 170 волонтёров зажгли огонь у памятных дат Великой Отечественной войны.

Первую свечу около даты 22 июня 1941 года зажгли глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и глава столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Фото © LIFE / Вячеслав Ложковой 1 / 4

В связи с пандемией коронавируса в этом году акция проходит в необычных условиях, без участия ветеранов войны.

— Традиционно первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года. Фронтовиков с каждым годом всё меньше, а уж тех, кто принял бой тогда, — практически единицы. В этом году мы решили сменить традицию по согласию с нашим комитетом ветеранов, не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков, — отметил Кибовский.

Как сообщается, в итоге была создана линия из 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны.