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У Димы Билана "забрали" победу на Евровидении 2008 года

Первое место отдали украинской певице Ани Лорак.

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Фото © Instagram / bilanofficial

Организаторы песенного конкурса Евровидение запустили в Интернете новое шоу под названием #EurovisionAgain, в рамках которого зрители смотрели записи разных лет и для них устраивали онлайн-голосование.

Как сообщается на странице Евровидения в "Твиттере", по его результатам победитель конкурса 2008 года Дима Билан переместился на девятое место.

Победу же зрители отдали украинской певице Ани Лорак, которая заняла на том конкурсе второе место. В тройку призёров, по мнению голосующих, также вошли представители Греции и Исландии.

Приятно получать такие новости из Европы! — прокомментировала свою "победу" Лорак у себя в инстаграме.

В свою очередь продюсер Яна Рудковская в разговоре с телеканалом "360" заявила, что нельзя сравнивать настоящее многомиллионное голосование зрителей Евровидения с мнением нескольких тысяч фанатов в Интернете.

Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить, — подчеркнула продюсер.

Рудковская также добавила, что победа Димы Билана была беспрецедентной, а его выступление невероятно запоминающимся.

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