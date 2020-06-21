У Димы Билана "забрали" победу на Евровидении 2008 года

Организаторы песенного конкурса Евровидение запустили в Интернете новое шоу под названием #EurovisionAgain, в рамках которого зрители смотрели записи разных лет и для них устраивали онлайн-голосование.

Как сообщается на странице Евровидения в "Твиттере", по его результатам победитель конкурса 2008 года Дима Билан переместился на девятое место.

Победу же зрители отдали украинской певице Ани Лорак, которая заняла на том конкурсе второе место. В тройку призёров, по мнению голосующих, также вошли представители Греции и Исландии.

✨ Congratulations to @AniLorak 🇺🇦 for winning tonight’s #EurovisionAgain fan vote!



We’re also very happy to announce that Belgrade 2008 🇷🇸 will be available on the #Eurovision YouTube channel forever ’til the end of time so you can watch it again and again and again! 🤩 https://t.co/W1gfy5XXiK — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 20, 2020

— Приятно получать такие новости из Европы! — прокомментировала свою "победу" Лорак у себя в инстаграме.

В свою очередь продюсер Яна Рудковская в разговоре с телеканалом "360" заявила, что нельзя сравнивать настоящее многомиллионное голосование зрителей Евровидения с мнением нескольких тысяч фанатов в Интернете.

— Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить, — подчеркнула продюсер.