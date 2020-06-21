Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной 1 июля

Отказ работодателя оплатить выходной день 1 июля, на который назначено проведение голосования по поправкам в конституцию, станет грубым нарушением трудовых прав. Об этом в интервью "Российской газете" заявил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в конституцию посоветовал при таком исходе событий отстаивать свои права в судебном порядке. По словам Крашенинникова, отказ руководства компании выплатить работнику денежную компенсацию за объявленный выходным день будет грубым нарушением трудовых прав.
— Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб, — сказал собеседник.
Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко сообщила, что работающие в день голосования по поправкам в конституцию граждане получат повышенную оплату труда.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Глава государства планирует принять участие в голосовании лично.