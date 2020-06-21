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В Ленобласти водитель снёс ворота, забирая машину из ломбарда

Хозяин авто уже пытался забрать транспортное средство без оплаты, поэтому "мерседес" отогнали на участок владельца кредитной организации.

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Видео © LIFE

В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области утром 21 мая неизвестный угнал с частного участка "мерседес", снеся при этом железное ограждение.

Водитель скрылся с места происшествия, а сам инцидент попал на камеры, видео с которых оказалось в распоряжении Лайфа.

Как сообщает издание "47news", машина была заложена в автоломбард, а до конца срока выкупа у её хозяина оставался всего один день.

Сотрудники кредитной организации отметили, что этот "мерседес" заложил 29-летний мужчина на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. До этого он уже пытался забрать автомобиль без оплаты, а чтобы этого не повторилось, машину отогнали на участок хозяина ломбарда. Известно, что владелец транспортного средства живёт в нескольких километрах от места угона.

Пока точно не известно, кто именно был за рулём автомобиля, однако сотрудники полиции установили, что через забор частной территории перелезали двое. Сейчас все обстоятельства выясняются.

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