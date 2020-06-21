Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Киеве выросло до трёх человек

В результате поисково-спасательной операции было обнаружено тело третьего погибшего под завалами жилого дома в Киеве, где произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в "Фейсбуке".
— По состоянию на 20:00 (совпадает с мск) на месте ЧП обнаружили троих пострадавших, — говорится в сообщении.
Также известно, что спасателям удалось спасти из-под завалов три человека, ещё 23 были эвакуированы. В настоящее время на месте разрушения проводятся работы по стабилизации конструкции здания.
Ранее Лайф сообщал, что в одном из многоэтажных домов украинской столицы прогремел взрыв, было разрушено несколько этажей. В Госслужбе по ЧС сообщали о том, что под завалами нашли двух погибших. Правоохранительные органы уже завели по данному факту уголовное дело. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на данный момент рассматривается две версии трагедии — взрыв газа или взрывного устройства.