Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Киеве выросло до трёх человек

В результате поисково-спасательной операции было обнаружено тело третьего погибшего под завалами жилого дома в Киеве, где произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в "Фейсбуке".

— По состоянию на 20:00 (совпадает с мск) на месте ЧП обнаружили троих пострадавших, — говорится в сообщении.

Также известно, что спасателям удалось спасти из-под завалов три человека, ещё 23 были эвакуированы. В настоящее время на месте разрушения проводятся работы по стабилизации конструкции здания.