"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску

Специалисты отметили, что отечественные ПВО способны отразить любой удар со стороны Незалежной.

Слова украинского эксперта Михаила Жирохова о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске не испугали российских чиновников и военных специалистов.

Так, сенатор Франц Клинцевич усомнился в возможностях украинского оружия, отметив, что заявленная крылатая ракета — модернизация снарядов от "Урагана" и "Смерча". В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он также отметил, что российские системы противовоздушной обороны способны отразить любой удар со стороны Украины.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в свою очередь напомнил, что "Нептун", о котором говорит эксперт Незалежной, представляет собой версию советских ракет, а Россия располагает оружием, которое в два с половиной раза превосходит украинское по дальности.

— Придётся принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность Военно-морского флота, — сказал он в эфире НСН, подчеркнув, что волноваться не стоит, так как у Киева мало ракетоносителей.