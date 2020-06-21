Московский таксист решил сам почистить затопленные стоки под мостом — видео

В Москве таксист Эльхан Гаджиев решил помочь коммунальщикам и полез вычищать стоки, где застаивалась вода. Под мостом в районе железнодорожной станции Матвеевская водитель голыми руками доставал из лужи листья и мусор.

Во время этой операции мужчина поранился — у него в руках разбилась бутылка. К счастью, ему тут же перебинтовали руку, всё закончилось хорошо.