Московский таксист решил сам почистить затопленные стоки под мостом — видео

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В Москве таксист Эльхан Гаджиев решил помочь коммунальщикам и полез вычищать стоки, где застаивалась вода. Под мостом в районе железнодорожной станции Матвеевская водитель голыми руками доставал из лужи листья и мусор.
Во время этой операции мужчина поранился — у него в руках разбилась бутылка. К счастью, ему тут же перебинтовали руку, всё закончилось хорошо.
По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, столкновение холодных и горячих воздушных масс стало причиной сильных ливней и града, обрушившихся на российские регионы.
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