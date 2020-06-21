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Московский таксист решил сам почистить затопленные стоки под мостом — видео

Мужчина прочищал их руками и в итоге поранился.

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Видео © Mash

В Москве таксист Эльхан Гаджиев решил помочь коммунальщикам и полез вычищать стоки, где застаивалась вода. Под мостом в районе железнодорожной станции Матвеевская водитель голыми руками доставал из лужи листья и мусор.

Во время этой операции мужчина поранился — у него в руках разбилась бутылка. К счастью, ему тут же перебинтовали руку, всё закончилось хорошо.

По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, столкновение холодных и горячих воздушных масс стало причиной сильных ливней и града, обрушившихся на российские регионы.

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