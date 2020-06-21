Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях

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Хоккеист НХЛ, защитник "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев и его бывшая супруга Маргарита Готовцева уже более шести месяцев пытаются поделить двух дочек. По словам девушки, экс-муж похитил у неё детей и не даёт ей с ними видеться. Однако адвокат спортсмена Виктория Данильченко рассказала, что Маргарита сама не идёт на контакт ни с бывшем мужем, ни со своими детьми.

— Я уже седьмой месяц не вижу детей после того, как мой бывший муж их выкрал вместе с его отцом и неизвестным мне человеком. У меня вырывали из рук взрослые мужчины маленьких дочек. Такого варварства я себе даже представить не могла. Моих детей буквально держат в заложниках. Настроили им детских площадок, поселили туда трёх охранников и тупо игнор и отказ от минимальной дискуссии, — рассказала Лайфу Маргарита.

По словам девушки, к ней обращались с требованием полностью отказаться от детей в пользу спортсмена. Также она рассказала, что в декабре суд вынес решение о том, что дочери остаются с матерью, однако оно не успело вступить в силу из-за апелляции со стороны хоккеиста, после чего весь процесс затянулся.

— Я пытаюсь связаться с ним напрямую и с его родителями, потому что родители именно скрывают детей. Но мне никто не отвечает, никто не даёт никакой информации. Зайцевы очень грязно борются со мной, — добавила Готовцева.

Однако адвокат Никиты Зайцева Виктория Данильченко сообщила Лайфу совершенно противоположную информацию. По её словам, девочки никогда практически не жили с Маргаритой. Кроме того, она сама не идёт на контакт ни с бывшем мужем, ни со своими детьми, а также периодически пропадает.

— Она как-то индифферентно относилась: когда-то приезжала, когда-то — нет. Мы договорились об определённой дате в январе провести встречу с девчонками, Никитой и Маргаритой, но потом вдруг пропадает Маргарита. Со слов Никиты мне известно, что она пропала где-то на три месяца и не выходила вообще на связь, — отметила Данильченко.

Решить, где будут жить девочки, должен суд уже 23 июня.