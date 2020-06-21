"Вёл себя профессионально". Британия заявила о сопровождении российского противолодочного корабля в Ла-Манше

Британский фрегат HMS Westminster и патрульное судно HMS Tyne сопроводили российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время прохождения через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении Королевского военно-морского флота.
Командующий фрегатом Уилл Пэстон отметил профессионализм российских моряков. Он уточнил, что слежка за прохождением иностранных военных кораблей через Английский канал (Ла-Манш) осуществляется регулярно в рамках постоянной миссии по поддержке обороны Великобритании.
— "Вице-адмирал Кулаков" вёл себя безопасно и профессионально на протяжении всего прохождения, — заявил Пэстон.
Frigate @HMS_Westminster and patrol ship @hms_tyne have shadowed a Russian destroyer through the #EnglishChannel.— Royal Navy (@RoyalNavy) June 21, 2020
Find out more: https://t.co/PKZwNXK9kg pic.twitter.com/PtiNE7yaTS
Британские моряки отслеживали курс и скорость российского противолодочного корабля с помощью "самых современных радаров, камер наблюдения и датчиков".
В начале июня британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы в литовском Шяуляе для сопровождения российских военных самолётов в небе над Балтийским морем.