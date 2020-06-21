Адвокат сестёр Хачатурян объяснил, почему затянулось рассмотрение дела

Следователи посчитали, что сёстры Хачатурян затянули время с ознакомлением дела об убийстве их отца. Адвокат девушек Ярослав Пакулин пояснил, что это связано с мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Пакулина, сёстры перемещались по Москве самостоятельно и могли выписывать себе пропуска только два раза в неделю. Адвокат рассказал, что суд дал на ознакомление дела Крестине, Ангелине и Марии, а также их защите две недели.

— Этого времени нам хватит в запас, — подчеркнул Пакулин.

Он также отметил, что ознакомиться с материалами имеют право все участники дела.