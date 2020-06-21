Адвокат сестёр Хачатурян объяснил, почему затянулось рассмотрение дела

Следователи посчитали, что сёстры Хачатурян затянули время с ознакомлением дела об убийстве их отца. Адвокат девушек Ярослав Пакулин пояснил, что это связано с мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам Пакулина, сёстры перемещались по Москве самостоятельно и могли выписывать себе пропуска только два раза в неделю. Адвокат рассказал, что суд дал на ознакомление дела Крестине, Ангелине и Марии, а также их защите две недели.
— Этого времени нам хватит в запас, — подчеркнул Пакулин.
Он также отметил, что ознакомиться с материалами имеют право все участники дела.
Напомним, сёстры Хачатурян убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.