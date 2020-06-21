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В Москве неизвестный ранил мужчину, который вступился за девушку

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Фото © Pixabay

В ходе драки на юге российской столицы мужчина получил ножевые ранения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, перед инцидентом пострадавший заступился за незнакомую девушку.

По данным следствия, 21 июня 2020 года вблизи одного из магазинов, расположенных по улице Чертановской в городе Москве, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой одному из участников были причинены ножевые ранения. Со слов очевидцев, мужчина, которому нанесли ножевые ранения, перед началом драки заступился за незнакомую девушку, — рассказала Иванова.

Как сообщается, правоохранительными органами по данному факту уже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В данный момент органы следствия проводят проверку и устанавливают личности всех участников происшествия.

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