В Москве неизвестный ранил мужчину, который вступился за девушку

В ходе драки на юге российской столицы мужчина получил ножевые ранения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, перед инцидентом пострадавший заступился за незнакомую девушку.

— По данным следствия, 21 июня 2020 года вблизи одного из магазинов, расположенных по улице Чертановской в городе Москве, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой одному из участников были причинены ножевые ранения. Со слов очевидцев, мужчина, которому нанесли ножевые ранения, перед началом драки заступился за незнакомую девушку, — рассказала Иванова.

Как сообщается, правоохранительными органами по данному факту уже было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.