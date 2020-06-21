США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin

Американские военные готовят к отправке на Украину груз по линии военной помощи, в который вошли ракеты для противотанковых комплексов Javelin. Об этом говорится в сообщении Транспортного командования США в "Твиттере".
— Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе Довер, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолёт компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки на Украину. США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины, — говорится в сообщении.
Украинская дипмиссия в Штатах ранее сообщала, что в страну прибудет груз на сумму 60 миллионов долларов. Он будет включать не только ракеты, но и боеприпасы и рации.