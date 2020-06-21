Погибшая блогерша Настя Тропи перед смертью поссорилась со своим отцом

За день до трагического ДТП, в котором погибла 18-летняя блогер Анастасия Тропицель, более известная как Настя Тропи, девушка рассказала о ссоре с отцом.

Она выложила на своей странице в "Инстаграме" скриншот сообщения, в котором мужчина пишет, что дочь "ни одно дело не доводит до конца", и призывает её "взяться за голову".

— Настя, твой бизнес разваливается. Маму послушай. Ты сейчас проедаешь, что раньше заработала. Твоя команда просто веселится за счёт тебя, — написал отец девушки.

Он также добавил, что Настя Тропи подводит мать, когда та договаривается с людьми, а блогерша не выполняет свою часть работы.

— Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужны поддержка и силы. И я получаю это, — написала Тропицель в подписи к опубликованному скриншоту.