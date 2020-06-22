Суд увеличил алименты футболиста Тарасова бывшей жене после его просьбы их снизить

Российский футболист Дмитрий Тарасов попытался через суд уменьшить сумму алиментов, которые спортсмен должен выплачивать бывшей жене Оксане на содержание их общего ребёнка. Он подал иск, объяснив, что не может выплачивать 350 тысяч рублей в месяц, потому что у него нет работы. Он предложил снизить сумму до 50 тысяч.

В беседе с телеканалом "360" адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги спортсмена, заявил, что Тарасов думал о том, что суд примет решение до того, как он трудоустроится в каком-либо клубе.

— Но он не успел. В итоге пришли справки, счета, выписки, оказалось, что с деньжатами всё нормально. Тогда они изменили требования и согласились на одну шестую от всех доходов, — рассказал адвокат.

Жорин также добавил, что это уже не устроило бывшую супругу спортсмена и она решила подать встречный иск, в котором потребовала 25% от ежемесячной зарплаты Тарасова и ещё одну фиксированную сумму.