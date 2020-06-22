Власти Саудовской Аравии отменили хадж для паломников из других стран

В этом году в связи с пандемией коронавируса власти Саудовской Аравии приняли решение отменить хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за границы. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

— Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны, — говорится в заявлении властей королевства.

Стоит отметить, что в 2020 году хадж должен пройти в конце июля. Ежегодно на него собирается более трёх миллионов мусульман, в том числе более двух миллионов приезжающих из других стран.

Как сообщается, в данный момент Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу заболевших CoViD-19. В стране с начала эпидемии зарегистрирована 161 тысяча инфицированных, более 105 тысяч пациентов уже выздоровели, 1307 человек скончались.