Власти Саудовской Аравии отменили хадж для паломников из других стран

В этом году в связи с пандемией коронавируса власти Саудовской Аравии приняли решение отменить хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за границы. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
— Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны, — говорится в заявлении властей королевства.
Стоит отметить, что в 2020 году хадж должен пройти в конце июля. Ежегодно на него собирается более трёх миллионов мусульман, в том числе более двух миллионов приезжающих из других стран.
Как сообщается, в данный момент Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу заболевших CoViD-19. В стране с начала эпидемии зарегистрирована 161 тысяча инфицированных, более 105 тысяч пациентов уже выздоровели, 1307 человек скончались.
В королевстве с конца марта были закрыты все мечети, однако в июне их начали открывать. Разрешили проводить молитвы в мечети Пророка в Медине, но главная святыня всех мусульман — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке — пока остаётся закрытой.