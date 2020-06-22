Приговор Кириллу Серебренникову огласят 26 июня. Он прокомментировал Лайфу ход дела

Видео © LIFE
Суд огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, который проходит по делу "Седьмой студии", 26 июня.
Ранее сообщалось, что прокурор попросил суд приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.
Сам Серебренников в комментарии корреспонденту Лайфа о сроке, которые запросил прокурор, ответил: "Государственная награда, вы что".
В ходе заседания прокурор подтвердил свою позицию о доказанности вины обвиняемых. При этом была скорректирована сумма ущерба с 133,237 миллиона рублей до 128,974 миллиона рублей.
Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение средств, выделенных в 2011−2014 годах из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.