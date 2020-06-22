Приговор Кириллу Серебренникову огласят 26 июня. Он прокомментировал Лайфу ход дела

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Суд огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, который проходит по делу "Седьмой студии", 26 июня.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил суд приговорить режиссёра к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.

Сам Серебренников в комментарии корреспонденту Лайфа о сроке, которые запросил прокурор, ответил: "Государственная награда, вы что".

В ходе заседания прокурор подтвердил свою позицию о доказанности вины обвиняемых. При этом была скорректирована сумма ущерба с 133,237 миллиона рублей до 128,974 миллиона рублей.