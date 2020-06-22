В МИД Украины заявили о продолжении разрыва соглашений с Россией

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что власти страны проводят ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерены продолжить разрыв этих документов. Об этом дипломат рассказал в беседе с агентством "Укринформ".

— До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остаётся в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться, — отметил Боднар.

По словам замминистра, в вопросе разрыва соглашений с РФ киевские власти не будут делать "радикально-эмоциональных" шагов, потому что это может навредить тем гражданам Украины, которые проживают на территории России.

Боднар также добавил, что при расторжении соглашений между странами необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.