На Украине рассекретили документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти выпустили книгу "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", в которую включили множество документов, принадлежащих промежутку от начала 70-х годов прошлого столетия до ноября 1986 года. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как уточняется, всего под обложкой второго тома собрали 229 документов, многие из них общественность увидит впервые. В них содержится информация и о других авариях, которые происходили до апреля 1986 года.