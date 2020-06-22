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На Украине рассекретили документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Некоторые из них указывают на то, что серьёзные инциденты случались и до апреля 1986 года.

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Фото © Служба безопасности Украины

Архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти выпустили книгу "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", в которую включили множество документов, принадлежащих промежутку от начала 70-х годов прошлого столетия до ноября 1986 года. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как уточняется, всего под обложкой второго тома собрали 229 документов, многие из них общественность увидит впервые. В них содержится информация и о других авариях, которые происходили до апреля 1986 года.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне.

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