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Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина вне зависимости от решения суда

Президент Украины отметил, что соответствующую сумму он отдаст кафе, если его не привлекут к ответственности.

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина вне зависимости от того, какое решение примет суд. Слова лидера страны приводит Офис Президента.

Глава Незалежной отметил, что добровольно отдаст сумму, равную взысканию, кафе в городе Хмельницком, если его не привлекут к административной ответственности. В ином случае Зеленский заплатит всё по закону.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня посетил одно из кафе и похвастался "крутым кофе". Правда, позже об этом пожалел. Лидер Незалежной сообщил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений.

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