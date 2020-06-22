Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина вне зависимости от решения суда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина вне зависимости от того, какое решение примет суд. Слова лидера страны приводит Офис Президента.

Глава Незалежной отметил, что добровольно отдаст сумму, равную взысканию, кафе в городе Хмельницком, если его не привлекут к административной ответственности. В ином случае Зеленский заплатит всё по закону.