В Минздраве раскрыли лучший способ оздоровления организма

Лучшим способом продления жизни и оздоровления организма человека является ходьба, заявил главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия.
Те, кто ходит два часа в день, в среднем на 7–8 лет переживают ведущих сидячий образ жизни, заверил специалист. Он считает, что ходьба идеально подходит для восстановления и поддержания физической формы в том случае, если человек не занимался профессионально.
Бокерия также отметил, что резко повышать физические нагрузки после режима самосохранения не стоит. При возвращении к тренировкам он советует наблюдать за пульсом и прекращать заниматься, если он подскочил на 25%.
Ранее тренер объяснил, почему нельзя интенсивно заниматься спортом после карантина.