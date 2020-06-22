Правительство ввело бесплатное питание для всех школьников с 1-го по 4-й класс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов — с первого по четвёртый. Об этом сообщается на сайте кабмина.
— Почти 22 миллиарда рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. При этом бесплатным оно было только для льготников.
Напомним, обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием предложил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. Однако ещё в ходе рассмотрения документа в парламенте страны глава государства рассказал, что сперва не все поддержали эту идею.