НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Правительство ввело бесплатное питание для всех школьников с 1-го по 4-й класс

Для этого регионам в 2020 году будет направлено почти 22 миллиарда рублей.

489
Post cover

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов — с первого по четвёртый. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Почти 22 миллиарда рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. При этом бесплатным оно было только для льготников.

Напомним, обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием предложил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. Однако ещё в ходе рассмотрения документа в парламенте страны глава государства рассказал, что сперва не все поддержали эту идею.

Выбор редакции

Loading...