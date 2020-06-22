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Участника Pussy Riot Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Накануне СМИ сообщали, что художника-акциониста задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

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Фото © LIFE

Суд Москвы арестовал российского художника-акциониста Петра Верзилова на 15 суток за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественном месте.

Сам Верзилов утверждает, что никаких доказательств его брани нет.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Петра Верзилина задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Также стало известно о том, что в его квартире провели обыск. Сосед художника-акциониста рассказал Лайфу, как правоохранители выламывали дверь, чтобы попасть в квартиру Верзилова.

Пётр Верзилов — российский художник-акционист, участник скандальных акций Pussy Riot, до 2009 года был одним из наиболее активных участников арт-группы "Война".

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