Участника Pussy Riot Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Суд Москвы арестовал российского художника-акциониста Петра Верзилова на 15 суток за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественном месте.
Сам Верзилов утверждает, что никаких доказательств его брани нет.
Напомним, накануне СМИ сообщали, что Петра Верзилина задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Также стало известно о том, что в его квартире провели обыск. Сосед художника-акциониста рассказал Лайфу, как правоохранители выламывали дверь, чтобы попасть в квартиру Верзилова.
Пётр Верзилов — российский художник-акционист, участник скандальных акций Pussy Riot, до 2009 года был одним из наиболее активных участников арт-группы "Война".