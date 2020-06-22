Участника Pussy Riot Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Суд Москвы арестовал российского художника-акциониста Петра Верзилова на 15 суток за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественном месте.

Сам Верзилов утверждает, что никаких доказательств его брани нет.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Петра Верзилина задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Также стало известно о том, что в его квартире провели обыск. Сосед художника-акциониста рассказал Лайфу, как правоохранители выламывали дверь, чтобы попасть в квартиру Верзилова.