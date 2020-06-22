В Петербурге планируют установить памятник основателю Театра юных зрителей

Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева начал подготовку к столетнему юбилею, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на директора ТЮЗа Светлану Лаврецову.

Сезон, который начнётся в сентябре, станет для театра предъюбилейным. Столетие петербургский ТЮЗ отметит в феврале 2022 года. В новом сезоне зрителей ждут подарки и сюрпризы.

— Есть очень радостная новость: Общественная палата города поддержала нашу идею воздвигнуть в сквере ТЮЗа памятник основателю театра, великому педагогу и режиссёру Александру Брянцеву, — поделилась заслуженный работник культуры России.

Лаврецова выразила надежду, что задумку поддержат власти Санкт-Петербурга.