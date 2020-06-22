Собянин объявил III этап снятия ограничений: заработают кафе, рестораны и фитнес-центры

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал переход к новому этапу смягчения мер, действующих на фоне пандемии CoViD-19. Об этом сообщается в блоге градоначальника.

По его словам, власти города тщательно анализируют ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице. После открытия веранд у них были некоторые опасения, но, к счастью, они не подтвердились и число выявленных случаев CoViD-19 продолжает снижаться.

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— Ещё раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьёзный шаг по выходу из санитарных ограничений... Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трёх месяцев перерыва заработают рестораны и кафе, — подчеркнул Собянин.

Помимо прочего, в городе заработают фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Жители столицы смогут покупать билеты на речной-трамвайчик, курсирующий по Москве-реке, гулять на детских площадках, пользоваться уличными тренажёрами и отдыхать на лавках.

Градоначальник добавил, что со вторника также будут отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, а учреждения соцзащиты населения начнут функционировать в обычном режиме.

— Кроме того, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока ещё будет невозможна, — сообщается в послании мэра.

В заключение Собянин отметил, что с середины мая власти столицы провели три этапа смягчения мер, действовавших из-за ситуации с коронавирусом. В целом Москва "уже вернулась к обычному ритму жизни", однако массовые мероприятия пока по-прежнему проводить нельзя. Индустрия отдыха и развлечений тоже временно "стоит на паузе", а горожане должны соблюдать санитарную дистанцию, масочный и перчаточный режим.