Собянин рассказал об очень позитивной ситуации по коронавирусу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал очень позитивными результаты прошедшей недели, когда в столице был отменён ряд мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, заболеваемость CoViD-19 продолжает идти на убыль.

— По сравнению с неделей 8–14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев. Среднее число госпитализаций снизилось ещё примерно на 15% — до 501 случая в день, — такая статистика приведена на сайте Собянина.

Снижаются и другие показатели: количество госпитализированных пациентов уменьшилось с 8,5 тысячи до семи тысяч, также снижается и количество случаев внебольничной пневмонии.

Однако, как подчеркнул мэр Москвы, расслабляться всё ещё рано, некоторые ограничения остаются в жизни горожан. Так, необходимо соблюдать санитарную дистанцию, а также носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Это необходимо для того, чтобы не перечеркнуть результаты нескольких месяцев тяжёлой борьбы с пандемией.

— Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от поведения коронавируса, которое учёные понимают ещё не до конца. Но ещё больше зависит от нас с вами. Берегите себя и своих близких! — добавил мэр.