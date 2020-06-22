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Голикова заявила, что носить маски россиянам придётся и осенью

На сегодняшний день в стране нет проблемы недостатка средств индивидуальной защиты.

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Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Жителям России придётся носить медицинские маски и пользоваться антисептиками и осенью. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам зампреда Правительства РФ по вопросам социальной политики, проблемы недостатка средств индивидуальной защиты в стране на сегодняшний день нет.

Российские власти фиксируют снижение числа пациентов, которые тяжело переносят CoViD-19, отметила Голикова в программе "Познер" на Первом канале. Она подчеркнула, что граждане по-прежнему должны оберегать себя, так как вирус никуда не ушёл.

Врач-инфекционист Ирина Иванова объяснила, что ношение масок существенно снижает риск заражения коронавирусом, который в основном передаётся воздушно-капельным путём: при чихании, кашле или разговоре.

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