Голикова заявила, что носить маски россиянам придётся и осенью

Жителям России придётся носить медицинские маски и пользоваться антисептиками и осенью. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам зампреда Правительства РФ по вопросам социальной политики, проблемы недостатка средств индивидуальной защиты в стране на сегодняшний день нет.

Российские власти фиксируют снижение числа пациентов, которые тяжело переносят CoViD-19, отметила Голикова в программе "Познер" на Первом канале. Она подчеркнула, что граждане по-прежнему должны оберегать себя, так как вирус никуда не ушёл.