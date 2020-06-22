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Въезжающим на Украину иностранцам нужно иметь страховку, покрывающую лечение CoViD-19

Все затраты государство берёт на себя только в отношении граждан страны или беженцев.

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Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Иностранцам, въезжающим на территорию Украины, необходимо иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавируса. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает на Украину (не гражданин Украины и не беженец), обязательно имел полис, который покрывает именно лечение коронавируса, — цитирует "Интерфакс" Степанова.

Министр здравоохранения Украины отметил, что по закону государство покрывает лечение исключительно гражданам страны или беженцам, которые находятся на её территории.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась новая волна заражения коронавирусом. По его словам, многие жители перестали соблюдать карантинные правила, решив, что заболевание "исчезло и шансов заболеть больше нет". Результатом безответственного поведения стало рекордное число заражённых за сутки несколько дней назад — 921 человек.

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