Въезжающим на Украину иностранцам нужно иметь страховку, покрывающую лечение CoViD-19

Иностранцам, въезжающим на территорию Украины, необходимо иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавируса. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
— Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает на Украину (не гражданин Украины и не беженец), обязательно имел полис, который покрывает именно лечение коронавируса, — цитирует "Интерфакс" Степанова.
Министр здравоохранения Украины отметил, что по закону государство покрывает лечение исключительно гражданам страны или беженцам, которые находятся на её территории.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась новая волна заражения коронавирусом. По его словам, многие жители перестали соблюдать карантинные правила, решив, что заболевание "исчезло и шансов заболеть больше нет". Результатом безответственного поведения стало рекордное число заражённых за сутки несколько дней назад — 921 человек.