Въезжающим на Украину иностранцам нужно иметь страховку, покрывающую лечение CoViD-19

Иностранцам, въезжающим на территорию Украины, необходимо иметь страховой полис, покрывающий лечение коронавируса. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

— Мы говорим об обычном полисе добровольного медицинского страхования. Для нас очень важно, чтобы человек, который приезжает на Украину (не гражданин Украины и не беженец), обязательно имел полис, который покрывает именно лечение коронавируса, — цитирует "Интерфакс" Степанова.

Министр здравоохранения Украины отметил, что по закону государство покрывает лечение исключительно гражданам страны или беженцам, которые находятся на её территории.