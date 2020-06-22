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"Полгода ничего не работает". В аэропорту Челябинска мужчина со сломанной ногой шёл в зону вылета по отключённому эскалатору — видео

Представители воздушной гавани заявили, что пассажир должен был попросить о помощи на стойке регистрации.

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Видео © Соцсети

Пассажиру со сломанной ногой пришлось самостоятельно подниматься по отключённому эскалатору до зоны вылета в международном аэропорту Челябинска. Появившееся в Сети видео инцидента было снято в новом терминале воздушной гавани.

По словам автора видео, мужчина просил включить "либо лифты, либо движущуюся лестницу — эскалатор", однако ничего не произошло — в аэропорту "уже полгода ничего не работает".

В пресс-службе аэропорта пояснили, что эскалатор отключён из-за пандемии коронавируса, так как его фактически невозможно обрабатывать после каждого пассажира. Представители воздушной гавани отметили, что маломобильные граждане должны просить о помощи на стойке при регистрации на рейс, передаёт Ura.ru.

Напомним, ранее в челябинском онкоцентре зафиксировали вспышку коронавируса. Инфекция подтвердилась у 83 человек, пятеро заразившихся умерли.

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