"Полгода ничего не работает". В аэропорту Челябинска мужчина со сломанной ногой шёл в зону вылета по отключённому эскалатору — видео

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Пассажиру со сломанной ногой пришлось самостоятельно подниматься по отключённому эскалатору до зоны вылета в международном аэропорту Челябинска. Появившееся в Сети видео инцидента было снято в новом терминале воздушной гавани.

По словам автора видео, мужчина просил включить "либо лифты, либо движущуюся лестницу — эскалатор", однако ничего не произошло — в аэропорту "уже полгода ничего не работает".

В пресс-службе аэропорта пояснили, что эскалатор отключён из-за пандемии коронавируса, так как его фактически невозможно обрабатывать после каждого пассажира. Представители воздушной гавани отметили, что маломобильные граждане должны просить о помощи на стойке при регистрации на рейс, передаёт Ura.ru.