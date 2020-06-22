В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в написанной бывшим советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном книге есть разные оценки деятельности Владимира Путина. По словам Пескова, с чем-то можно согласиться, а с чем-то — нет.

— Надо смотреть отдельные посылы, давать общую оценку, наверное, нельзя. Насколько мы можем понять из доступных материалов, в этой книге Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, связанной с переговорами, со встречами на высшем уровне. Конечно, часть этой информации, очевидно, вряд ли может быть опубличена. По крайней мере, в нашей стране она относится к категории "для служебного пользования", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что, по всей видимости, у каждой страны своя практика и ситуация с мемуарами Болтона не касается Кремля.

Напомним, в книге под названием The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") Джон Болтон резко критикует власти страны, в том числе и президента США Дональда Трампа, который, по версии автора, допустил немало ошибок на своём посту. Запретить публикацию издания пытался Минюст страны. Представители ведомства подали иск в Федеральный суд округа Вашингтон. Однако судья, изучив материалы дела, пресёк попытку заблокировать выход мемуаров.