В Кремле прокомментировали публикацию книги Болтона

Напомним, в книге под названием The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") Джон Болтон резко критикует власти страны, в том числе и президента США Дональда Трампа, который, по версии автора, допустил немало ошибок на своём посту. Запретить публикацию издания пытался Минюст страны. Представители ведомства подали иск в Федеральный суд округа Вашингтон. Однако судья, изучив материалы дела, пресёк попытку заблокировать выход мемуаров.