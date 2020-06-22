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В онкоцентре в Челябинске зафиксирована вспышка коронавируса

Число случаев заражения инфекцией в регионе достигло 6298.

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Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Групповой очаг заражения коронавирусом выявлен в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщает Ura.ru.

В онкоцентре зафиксировано 83 случая инфицирования. На карантин закрыто несколько отделений, проходивших в них лечение пациентов выписали. Тесты на наличие CoViD-19 в организме сдали 81 человек из числа медицинского персонала и 155 человек, контактировавших с кем-либо из врачей или пациентов.

Умерло пять заразившихся — двое мужчин и три женщины в возрасте от 59 до 66 лет, — рассказали агентству в оперштабе.

В Челябинской области в результате осложнений на фоне инфекции скончалась профессор Южно-Уральского государственного медицинского университета Елена Симонян. Декан фармацевтического факультета ЮУГМУ обратилась за медицинской помощью слишком поздно.

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