В онкоцентре в Челябинске зафиксирована вспышка коронавируса

Групповой очаг заражения коронавирусом выявлен в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщает Ura.ru.

В онкоцентре зафиксировано 83 случая инфицирования. На карантин закрыто несколько отделений, проходивших в них лечение пациентов выписали. Тесты на наличие CoViD-19 в организме сдали 81 человек из числа медицинского персонала и 155 человек, контактировавших с кем-либо из врачей или пациентов.

— Умерло пять заразившихся — двое мужчин и три женщины в возрасте от 59 до 66 лет, — рассказали агентству в оперштабе.