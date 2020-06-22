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Врач рассказал, как безопасно ходить в кафе во время пандемии

Перед обработкой рук антисептиком рекомендуется по возможности помыть их с мылом.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Придя в кафе, маску можно снять, однако санитарную дистанцию между людьми при этом нужно сохранять, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Перед обработкой рук антисептиком стоит по возможности помыть их с мылом. Также важно не забывать менять защитные средства после трапезы.

Если сели за столик и сняли маску, например, для того чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую. Маску необходимо менять каждые два часа, а в жару — каждые 20–30 минут, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Тяжельников пояснил, что от влажности маски теряют свои защитные свойства.

Ранее врач объяснил, как выбрать ресторан в период пандемии.

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