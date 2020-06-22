На Украине вновь зафиксировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине вновь вспыхнул сильный пожар. Об инциденте сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание зафиксировали 21 июня. К вечеру пламя удалось локализовать на площади в три гектара.

— По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины, — отметили в ведомстве.

К устранению пожара привлекли 11 человек и три единицы техники.