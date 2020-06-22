Лукашенко призвал не дать обуть Белоруссию в лапти и положить под плётку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничной церемонии открытия мемориального комплекса на месте деревни Ола, сожжённой нацистами в годы ВОВ, заявил, что не мог подумать о том, что спустя четверть века Белоруссии вновь придётся говорить о необходимости отстаивать свою независимость. Об этом сообщает БелТА .

— Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плётку и одеть в лапти, — сказал Лукашенко.