Лукашенко призвал не дать обуть Белоруссию в лапти и положить под плётку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничной церемонии открытия мемориального комплекса на месте деревни Ола, сожжённой нацистами в годы ВОВ, заявил, что не мог подумать о том, что спустя четверть века Белоруссии вновь придётся говорить о необходимости отстаивать свою независимость. Об этом сообщает БелТА.
— Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плётку и одеть в лапти, — сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер подчеркнул, что Минск не допустит переписывания итогов Великой Отечественной войны и возрождения идей нацизма. Он отметил, что в силу особенностей человеческой памяти со временем события военных лет воспринимаются менее эмоционально, поэтому о произошедшем необходимо напоминать и передавать воспоминания новым поколениям.