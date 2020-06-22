Путин: Память о Великой Отечественной войне для граждан России абсолютно священна

Президент России Владимир Путин заявил, что для россиян память о событиях Великой Отечественной войны и её героях, о тех, кто сражался и погибал, абсолютно священна.

— Она всегда с нами. Она даёт силы. Силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим, — сказал он во время посещения главного храма Вооружённых сил России в парке "Патриот".