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Путин: Память о Великой Отечественной войне для граждан России абсолютно священна

Президент почтил память погибших солдат во время посещения главного храма Вооружённых сил РФ.

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Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что для россиян память о событиях Великой Отечественной войны и её героях, о тех, кто сражался и погибал, абсолютно священна.

Она всегда с нами. Она даёт силы. Силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим, — сказал он во время посещения главного храма Вооружённых сил России в парке "Патриот".

Президент почтил минутой молчания память погибших на войне солдат. Путин подчеркнул, что каждый житель страны знает, что обороноспособность и безопасность России надёжно обеспечены.

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