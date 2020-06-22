2020 год может стать одним из самых тёплых в истории

Температурные показатели текущего года говорят о том, что он может войти в пятёрку самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация, результаты исследования были опубликованы на её сайте.

— Анализ был основан на текущих аномалиях и исторических глобальных годовых значениях температуры, которые подтвердили долгосрочную тенденцию потепления из-за улавливающих тепло парниковых газов в атмосфере, — отмечается в публикации.

По данным специалистов, минувший май стал самым тёплым за всё время мониторинга климата и погоды, а предыдущие месяцы с начала года заняли второе место в списке самых тёплых, уступив только первым пяти месяцам 2016 года. При этом тогда это объяснялось наличием в атмосфере природного феномена Эль-Ниньо, однако сейчас подобного фактора не наблюдается.