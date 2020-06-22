В Москве заработала интерактивная карта парков и улиц с бесплатным Wi-Fi

Интерактивная карта, на которой обозначены точки доступа к бесплатному городскому Wi-Fi, стала доступна жителям Москвы на сайте mos.ru. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что по мере развития столичной сети карта будет обновляться. Уже сейчас к беспроводному интернету можно подключиться в 43 городских парках, ещё более трёх тысяч точек Wi-Fi расположены на улицах Москвы, в переулках и скверах. Всего в столице установлено более 4,2 тысячи точек доступа.