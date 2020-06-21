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Собянин рассказал о мерах поддержки московских театров в период пандемии

С 9 июня артисты уже смогли приступить к репетициям постановок, однако дата открытия для зрителей пока не известна.

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Фото © Pixabay

Власти Москвы продолжают поддерживать театры и после снятия режима самосохранения, актёрам и работникам учреждений культуры выплачивают ту же зарплату, что и до пандемии CoViD-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов, — сказал он, отметив, что разница перекрывается за счёт бюджета.

Градоначальник также рассказал, что ему удалось пообщаться с актёрами, которые уже начали репетировать и вовсю готовятся к театральному сезону.

Напомним, с 9 июня артисты театров уже могут репетировать постановки, однако пока остаётся неизвестной дата открытия для зрителей.

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