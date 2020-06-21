Собянин: Ресторанный бизнес в Москве заработал на 65% после снятия ограничений из-за CoViD-19

Ресторанный бизнес в Москве заработал на 65% после того, как в городе смягчили действовавшие на фоне пандемии CoViD-19 меры. Такими данными в эфире телеканала "Россия-1" поделился мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что этот показатель превысил ожидания рестораторов.

— На сегодняшний день ресторанный бизнес по объёму достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии, — уточнил он.

Собянин также выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы общепит в Москве восстановится практически полностью.