Пушков заявил, что американский миф "умер"

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что участники перерастающих в погромы массовых акций протеста в США "несут не идеалы", а гибель американскому мифу. Такое мнение он высказал в "Твиттере".

— "Протестующие", а на деле погромщики, снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие, — написал он.

Сенатор задался вопросом, неужели после подобного найдётся кто-то, кто по-прежнему "жаждет поставить США" в качестве примера для других стран. По его словам, это время закончилось.

— Миф о "граде на холме" мёртв, — заключил Пушков.