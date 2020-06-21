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Пушков заявил, что американский миф "умер"

По его словам, об этом свидетельствуют происходящие в США события.

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Фото © РБК / ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что участники перерастающих в погромы массовых акций протеста в США "несут не идеалы", а гибель американскому мифу. Такое мнение он высказал в "Твиттере".

"Протестующие", а на деле погромщики, снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие, — написал он.

Сенатор задался вопросом, неужели после подобного найдётся кто-то, кто по-прежнему "жаждет поставить США" в качестве примера для других стран. По его словам, это время закончилось.

Миф о "граде на холме" мёртв, — заключил Пушков.

Этими словами политик прокомментировал череду событий, в центре которых оказались памятники деятелям США, которые были осквернены и сломаны по обвинениям в "расизме" или демонтированы властями из-за потасовок, которые происходили около них.

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