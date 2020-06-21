Лучшие друзья человека. Лайф выяснил, как тренируют служебных и волонтёрских собак — видео

Видео предоставлено центром "Лидер" МЧС России

В России 21 июня празднуется День кинолога. В честь этого в московском центре спасательных операций "Лидер" провели совместную тренировку служебных и волонтёрских собак. Специалисты объяснили, по каким критериям отбирают и как дрессируют четвероногих.

— Щенка мы отбираем в двух-, трёхмесячном возрасте. Мы его берём на так называемый тест, где-то на 10–15 дней. Мы смотрим его психику, чтобы щенок был уравновешенный, ни на кого не прыгал, ни на кого не лаял, чтоб он был спокойный. Пока собака маленькая, нет особой разницы, на что её готовить. Есть такие собаки, которые очень спокойные, их лучше отдавать в разыскную службу, потому что там никаких лишних действий делать нельзя, — рассказал Лайфу старший офицер отдела специальных кинологических работ центра спасательных операций "Лидер" Александр Смирнов.

По его словам, тех четвероногих животных, которые более активны и подвижны, чаще отправляют в поисково-спасательную службу, в частности, на поиск людей.

Волонтёры рассказали, что часто приходят на помощь профессионалам и вместе со своими питомцами участвуют в поиске пропавших.

— Мы в свободное время выезжаем на лесные поиски, особенно в грибной сезон, когда много грибников теряются в лесу. Иногда теряются дети, тоже приходится выезжать, — отметила волонтёр общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" Марина Лопатик.