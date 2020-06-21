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СМИ: Япония намерена аннулировать план размещения американских систем ПРО

Соответствующее решение будет принято в ходе намеченного на предстоящую неделю заседания.

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Архив. Фото © ТАСС / imago

Правительство Японии намерено аннулировать план по развёртыванию американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным СМИ, такое решение будет принято на предстоящем заседании Совета национальной безопасности.

Премьер-министр Синдзо Абэ и ответственные министры с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения, — отмечает телеканал.

Ранее, как сообщил японский министр обороны Таро Коно, правительство решило временно приостановить размещение на территории страны комплексов ПРО Aegis Ashore. Ключевой причиной послужило техническое несовершенство вооружений.

В США, в свою очередь, заявили, что считают план развёртывания систем ПРО на территории Японии "остановленным", но не отменённым.

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