СМИ: Япония намерена аннулировать план размещения американских систем ПРО

Правительство Японии намерено аннулировать план по развёртыванию американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным СМИ, такое решение будет принято на предстоящем заседании Совета национальной безопасности.

— Премьер-министр Синдзо Абэ и ответственные министры с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения, — отмечает телеканал.

Ранее, как сообщил японский министр обороны Таро Коно, правительство решило временно приостановить размещение на территории страны комплексов ПРО Aegis Ashore. Ключевой причиной послужило техническое несовершенство вооружений.