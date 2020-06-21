"Пожалуйста, пустите нас обратно!" Ученики школы при Посольстве РФ во Франции просят не переводить их на заочку

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Более 220 детей и их родителей обратились с просьбой не упразднять очно-заочное обучение в школе при Посольстве России во Франции.

Такая форма образования давала ученикам возможность посещать две школы: один раз в неделю — русскую, а в остальные дни — французскую.

Однако руководство учебного заведения решило оставить только два варианта обучения — очное и заочное. При очном — дети не смогут учиться со сверстниками-французами, а при заочном — едва ли освоят материал самостоятельно.

— Нам было предложено написать заявление, в котором говорится: "Прошу отчислить моего ребёнка из общеобразовательной школы при Посольстве РФ во Франции в связи (подчеркнуть причину): с переходом на семейную форму обучения, с переходом на самообразование и по семейным обстоятельствам. Со всеми этими формулировками все родители категорически не согласны, — рассказала Лайфу Елена Дементьева, мама одного из учеников школы при Посольстве РФ.

Сами ученики также просят не отменять очно-заочную форму обучения, отметив, что они получают больше знаний по школьным предметам и возможность иметь два образования.

В самой школе решение о ликвидации ОЗФ пояснили соответствием российской нормативной базе и уверяют, что данное решение не повлияет на успеваемость и качество образования учеников.